Сергей Собянин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Сергей Собянин направил Герою Советского Союза, летчику-космонавту Валентине Терешковой телеграмму с поздравлениями в честь ее 88-го дня рождения. Текст телеграммы приводится на портале мэра и правительства Москвы.

"Вы олицетворяете собой мужество, профессионализм, талант и красоту русской женщины. Ваш подвиг навеки вписан в отечественную и мировую летопись космических достижений", – отметил глава столицы.

Терешкова родилась 6 марта 1937 года. С 16 по 19 июня 1963 года Герой Советского Союза совершила космический полет на корабле "Восток-6", став первой в мире женщиной-космонавтом. За время полета Терешкова успела облететь вокруг Земли 48 раз. После этого она работала инструктором и испытателем в отряде космонавтов.

В 1995 году Терешкова получила звание генерал-майора авиации, став первой в стране женщиной-генералом. После отставки в 1997 году она осталась работать в Центре подготовки космонавтов на должности старшего научного сотрудника. С сентября 2021 года является депутатом Государственной думы. Терешкова является лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, награждена многими российскими и зарубежными орденами и медалями.

В 2023 году в России отмечали 60-ю годовщину полета Терешковой в космос. Владимир Путин встретился с ней в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. В ходе церемонии президент вручил космонавту орден Гагарина и букет цветов.