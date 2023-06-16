Путин лично вручил Терешковой орден Гагарина

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Владимир Путин после своего участия в ПМЭФ встретился с первой женщиной-космонавтом, депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, и вручил ей орден Гагарина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Встреча состоялась в 60-ю годовщину полета Терешковой в космос. Она проходила в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. В ходе церемонии президент обнял парламентария, а затем вручил ей орден и букет цветов.

Указ о награждении Терешковой глава государства подписал утром 16 июня. Президент отметил ее выдающиеся заслуги в освоении космоса, мужество и самоотверженность, а также активную общественную и международную деятельность.

Ранее Владимир Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества. В мае этого года на писателя было совершено покушение – автомобиль, в котором он находился, взорвали.

