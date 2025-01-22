Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем

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Владимир Путин поздравил актрису, народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее достижения в театре и кино. Об этом говорится в президентской телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной душевной отдачей, щедро дарите зрителям свой талант, радуете неподражаемым актерским темпераментом и мастерством", – подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что достижения и творческие успехи Талызиной в кино и на сцене театра имени Моссовета заслуживают искреннего признания. Президент пожелал ей здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Свою первую кинороль она исполнила в 1963 году в фильме "Человек, который сомневается". За все время она снялась в более чем сотне фильмов, включая картины "Большая перемена", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Афоня", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гостья из будущего" и многие другие.

Ранее Талызина раскритиковала идею снять ремейк "Невероятных приключений итальянцев в России". Она указала, что некоторые современные режиссеры берут сценарии удачных советских картин, но ничего нового сами придумать не могут. Ожидается, что в новом фильме вместо итальянцев задействуют актеров из Китая.

