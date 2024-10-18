Талызина раскритиковала идею переснять "Невероятные приключения итальянцев в России"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, сыгравшая эпизодическую роль в фильме Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России", раскритиковала идею снять ремейк, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, сегодня режиссеры хватаются за сценарии удавшихся советских картин, но при этом ничего сами придумать не могут.

"Не понимаю, чего они хотят этими ремейками добиться. <...> Это просто ужасно. Говорить об этом совсем не хочется", – сказала актриса.

О планах снять ремейк картины "Невероятные приключения итальянцев в России" стало известно 16 октября. Председатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов рассказал, что вместо итальянцев в фильме задействуют актеров из Китая.

Ранее сообщалось, что ремейк российской комедии "Холоп" выйдет в Китае. Контракт на съемки уже подписан, рассказал гендиректор фирмы "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.

Кроме того, в Москве, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге состоится Фестиваль китайского кино. Показы пройдут с 22 по 27 октября. В программе фестиваля представят 10 картин разных жанров. Отмечается, что показы станут ответным мероприятием на фестиваль российского кино в Китае.