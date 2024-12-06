Талызина выступила против замены Ахеджаковой в "Иронии судьбы"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актрису Лию Ахеджакову нельзя заменять на Елизавету Боярскую с помощью нейросетей в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Такое мнение в разговоре с News.ru выразила народная артистка РСФСР Валентина Талызина, подчеркнув, что выступает категорически против подобной идеи.

С идеей о замене Ахеджаковой в культовой новогодней комедии выступили общественники. С инициативой в Минкульт РФ обратилась официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт, которую возмутила фраза "Слава Украине!", произнесенная актрисой на спектакле в Лос-Анджелесе.

По мнению Талызиной, Ахеджакова представляет собой оратора в жизни, но на сцене и в кино она в первую очередь остается актрисой. В связи с этим, с точки зрения Талызиной, менять что-либо в советском фильме нельзя.

"Я категорически против, не трогайте Эльдара Рязанова!" – заявила актриса.

В прошлом году главное управление МВД РФ по Москве начало проверку в отношении артистки по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ахеджакова демонстрировала украинский флаг.

Изначально в МВД РФ с просьбой провести проверку в отношении Ахеджаковой обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, в Сети появилось видео, где в конце спектакля артистка вышла на сцену с украинским флагом, чем она, по его мнению, дискредитировала РФ. При этом артистка продолжает являться гражданкой России, подчеркнул Бородин.

Позже Ахеджакова заявила, что украинский флаг ей дал провокатор вместе с букетом цветов после спектакля в Бремене, в котором она принимала участие. Актриса добавила, что сначала приняла флаг за шарф и не поняла, что передача символа Украины была сделана намеренно неизвестными людьми.

