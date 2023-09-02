Ахеджакова рассказала, что украинский флаг в Бремене ей передал провокатор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг ей дал провокатор вместе с букетом цветов после спектакля в Бремене, в котором она принимала участие. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг", – объяснила она.

Актриса добавила, что сначала приняла флаг за шарф и не поняла, что передача символа Украины была сделана намерено неизвестными людьми.

"Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят", – резюмировала Ахеджакова.

Ранее главное управление МВД РФ по Москве начало проверку в отношении артистки по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ахеджаковой за демонстрацию украинского флага может грозить административное заключение под стражу или штраф.

Изначально в МВД РФ с просьбой провести проверку в отношении Ахеджаковой обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его словам, в Сети появилось видео, где в конце спектакля артистка вышла на сцену с украинским флагом, чем она, по его мнению, дискредитировала РФ. При этом артистка продолжает являться гражданкой России, подчеркнул Бородин.



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