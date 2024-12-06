Общественники предложили заменить Лию Ахеджакову в "Иронии судьбы" нейросетью

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Общественники предложили заменить народную артистку России Лию Ахеджакову в культовой новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром" на актрису Лизу Боярскую с помощью нейросети, сообщает SHOT.

По его данным, с такой инициативой в министерство культуры РФ обратилась официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт, которую возмутила фраза "Слава Украине!", произнесенная 86-летей артисткой на спектакле в Лос-Анджелесе.

Глава Федерального проекта Виталий Бородин пояснил, что после такой откровенной поддержки ВСУ смотреть на актрису в культовой новогодней комедии по меньшей мере неприятно, особенно родственникам или знакомым тех, кто находится на СВО.

Традиция показывать "Иронию судьбы", где Ахеджакова сыграла подругу главной героини Нади – Таню, 31 декабря существует уже 30 лет.

В прошлом году главное управление МВД РФ по Москве начало проверку в отношении артистки по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ахеджакова демонстрировала украинский флаг.

Изначально в МВД РФ с просьбой провести проверку в отношении Ахеджаковой обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, в Сети появилось видео, где в конце спектакля артистка вышла на сцену с украинским флагом, чем она, по его мнению, дискредитировала РФ. При этом артистка продолжает являться гражданкой России, подчеркнул Бородин.

Позже Ахеджакова заявила, что украинский флаг ей дал провокатор вместе с букетом цветов после спектакля в Бремене, в котором она принимала участие. Актриса добавила, что сначала приняла флаг за шарф и не поняла, что передача символа Украины была сделана намеренно неизвестными людьми.