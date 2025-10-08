Госдума денонсировала соглашение между РФ и США по плутонию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны.

Правительство РФ внесло данную инициативу в июле. Закон предлагает денонсировать соглашение между Россией и Штатами об утилизации плутония, обращении с ним и сотрудничестве в этой области.

Соглашение было подписано 29 августа 2000 года в Москве и 1 сентября того же года в Вашингтоне. Однако его действие и протоколы были приостановлены указом президента РФ в 2016 году.

Причинами стали коренное изменение обстоятельств, а именно: введение США санкций против России, принятие закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, расширение военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение американской стороны внести изменения в порядок утилизации плутония, не получив на это согласие России.

Закон о приостановлении действия соглашения предполагал, что российский плутоний остается вне ядерной оружейной деятельности. Кроме того, в документе были оговорены условия возобновления действия соглашения – сокращение военной инфраструктуры США, размещенной на территории государств – членов НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 года, отмена "закона Магнитского" и "закона о поддержке Украины", а также отмена санкций и компенсация ущерба, понесенного РФ в результате их действия.

Ни одно из условий не было выполнено. Более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, которые создают дополнительные угрозы стратегической стабильности.

Помимо этого, действия Америки являются основанием для денонсации соглашения и протоколов к нему в соответствии с 62-й статьей Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. Это вязано с коренным изменением обстоятельств, существовавших при их заключении.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Госдуме, назвал "неприемлемым" сохранение обязательств России по плутонию, передает RT.

По его мнению, завершение процесса прекращения сотрудничества по данному вопросу "естественным образом напрашивается" в текущей ситуации. Кроме того, сохранение дальнейших обязательств "нецелесообразно" с любых точек зрения.

