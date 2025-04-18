РФ денонсировала соглашение с Норвегией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе

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Россия денонсировала соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Соответствующее распоряжение российского правительства опубликовано.

"Денонсировать соглашение <…> о создании Международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе и соглашение между правительствами государств-членов Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации", – говорится в документе.

Ранее два стратегических ракетоносца Ту-95МС, входящие в дальнюю авиацию ВКС РФ, выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Полет длился более четырех часов. Истребители иностранных государств, в свою очередь, сопровождали ракетоносцев на отдельных этапах маршрута.

Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водными пространствами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также над Балтийским и Черным морями.