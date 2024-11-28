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28 ноября, 14:11

Происшествия

Задержан капитан перевернувшегося в Баренцевом море судна

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Капитан маломерного судна, которое перевернулось у берегов Териберки в Мурманской области с туристами на борту, задержан. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ СК РФ на транспорте.

По информации ведомства, по результатам проведенного медосвидетельствования было выявлено наличие алкоголя в крови мужчины. На данный момент стоит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сотрудники регионального СК провели обыски у капитана судна, изъяли необходимую документацию, допросили свидетелей происшествия. Сейчас они проводят следственные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств инцидента.

Маломерное судно, на борту которого находились люди, перевернулось в акватории Баренцева моря у села Териберка в Мурманской области днем 27 ноября. По предварительной информации, на судне были 10 человек. Все пассажиры были эвакуированы на сушу. При этом никто не пострадал.

В свою очередь, прокуратура начала расследование инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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