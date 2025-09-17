ГД денонсировала конвенцию по предупреждению пыток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Также были денонсированы два протокола к конвенции. Соответствующий законопроект в палату парламента в начале сентября внес Владимир Путин.

"Денонсировать Европейскую конвенцию <…> от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", – говорится в документе.

Правительство России предложило Путину денонсировать данную конвенцию в конце августа. Москва присоединялась к ней в качестве члена Совета Европы. Данное постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как подчеркивали в МИД России, денонсация документа не нанесет ущерба россиянам. РФ остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека, а Совет Европы не является единственным звеном в комплексе усилий по всеобъемлющему запрету пыток.