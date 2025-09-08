Путин направил в ГД законопроект о денонсации конвенции по предупреждению пыток

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток и унижающего достоинство обращения. Это следует из думской электронной базы.

Конвенция была принята 26 ноября 1987 года, а протоколы № 1 и № 2 к ней – 4 ноября 1993 года. Соответствующие документы были подписаны от имени России в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Правительство России предложило Путину денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток, к которой Москва присоединялась в качестве члена Совета Европы, еще в конце августа. Данное постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В МИД России подчеркнули, что денонсация данного документа не нанесет ущерба россиянам. В ведомстве указывали, что Москва остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека, а Совет Европы не является единственным звеном в комплексе усилий по всеобъемлющему запрету пыток.