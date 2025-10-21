Врач Кондрахин: звук Sound spice против укачивания просто отвлекает от тошноты

Видео со звуком Sound spice, который якобы помогает от укачивания, распространилось в Сети. Действительно ли он обладает терапевтическими свойствами, разбиралась Москва 24.

Как звучит!

В Сети появились видео со звуком Sound spice, который якобы помогает от укачивания. Авторы роликов утверждают, что волны частотой 100 Гц способны побороть головокружение и тошноту.

Впервые о Sound spice заговорили весной 2025 года благодаря исследованию ученых из Нагойского университета, опубликованном в научном журнале Environmental Health and Preventive Medicine (EHPM). По их данным, звуковые волны частотой 100 Гц и громкостью 65,9 дБА стимулируют органы внутреннего уха, отвечающие за чувство равновесия.





Масаси Като профессор Звуковые вибрации активируют вестибулярную систему. Это помогает организму лучше адаптироваться к движению и снижает дискомфорт.

В рамках исследования испытуемые читали в движущемся транспорте, отдыхали на качелях и использовали симулятор вождения. В итоге звук снизил чувство головокружения и тошноты, а также улучшил регуляцию симпатической нервной системы и повысил устойчивость к укачиванию, выяснили японские ученые. Эксперты добавили, что уровень Sound spice можно приравнять в фоновому шуму и он не имеет побочных эффектов.

Это не первый звук, которому приписывают воздействия на состояние человека. Ранее в соцсетях распространялись видео со звуком, который якобы выключает тревогу. Авторы роликов утверждали, что прослушивание звука на частоте 852 Гц "останавливает поток мыслей и помогает отпустить излишний контроль".

Звуковая терапия?

В ситуации со звуком Sound spice может работать "принцип отвлечения", предположил в разговоре с Москвой 24 врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.





Рустем Гайфутдинов врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Например, когда человек ударяется локтем и начинает тереть место боли, неприятное ощущение вскоре уменьшается. Здесь реакция схожая: стимул в виде звука смягчает ощущение тошноты за счет влияния на одни и те же части нервной системы. Звук провоцирует дополнительное раздражение, которое отвлекает от ощущений тошноты.

Эффект от того или иного звука зависит от установок психики конкретного человека, подчеркнул Гайфутдинов. При этом эксперт не исключил и эффект плацебо.

"Стоит проводить дополнительные исследования с разными группами. На одну воздействовать заявленной частотой, на другой – использовать "пустышки", например другую частоту. Если результат будет схожий, это эффект плацебо. Если воздействие ультразвука сильно выше, нужны дальнейшие исследования", – уточнил специалист.

По его словам, существуют куда более надежные средства борьбы с укачиванием. В частности, он порекомендовал использовать проверенные согласованные с лечащим врачом препараты с противорвотным действием.

О том, что звуки могут влиять на состояние человека, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Та же музыка может вызывать грусть, печаль и другие эмоции, являясь с точки зрения физики гармоничной вибрацией. В супермаркетах и кофейнях играет ненавязчивая и спокойная музыка. Она создает атмосферу, в которой многим комфортно оставаться как можно дольше", – объяснил специалист.

Также он напомнил про звуки мантр и тибетских чаш, которые используют для медитации и успокоения. Схожий эффект у некоторых и во время звона церковных колоколов.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Вполне вероятно, что звук определенной частоты, указанный в этом исследовании, просто отвлекает от тошноты.

Чтобы избавиться от укачивания, Кондрахин порекомендовал в первую очередь отвлечься: например, подумать о хорошем, начать что-то жевать, послушать музыку. Также, по его словам, хорошо помогает аромат цитрусовых или имбиря.

Если же проблема преследует на протяжении всей жизни, лучше начать развивать вестибулярный аппарат. Для этого есть специальные тренажеры, например колесо для вращений, заключил терапевт.

