Врач Гайфутдинов: нет доказательств, что sound spice помогает от тошноты

Для утверждения того, что sound spice действительно помогает от тошноты, нужно проводить дополнительные исследования, сообщил в беседе с Москвой 24 врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.

Ранее в телеграм-канале 4chan опубликовали видеозапись со звуком, который якобы предотвращает тошноту и головокружение. В публикации указали, что звуковые волны активируют отолитовые органы внутреннего уха, отвечающие за чувство равновесия, которые убирают симптомы всего за минуту.

"Возможно, в ситуации с этим звуком работает принцип наслоения: например, когда человек ударяется локтем и начинает тереть место боли, неприятное ощущение вскоре уменьшается. Здесь реакция схожая: стимул в виде звука смягчает ощущение тошноты за счет влияния на одни и те же части нервной системы", – отметил эксперт.

По его словам, звук способен просто отвлекать от ощущений тошноты, создавая дополнительное раздражение.

Также важную роль играют индивидуальные ассоциации и психологические установки – некоторые люди могут подсознательно связывать определенные звуки с облегчением состояния, подчеркнул врач-невролог. Кроме того, не исключен и эффект плацебо, когда вера в эффективность метода сама по себе вызывает положительные изменения.

Для проверки реальной эффективности звуковой терапии специалист предложил провести исследование: одна группа должна получать воздействие заявленной частотой, другая – использовать "пустышку", иной звуковой сигнал.

Если результаты в обеих группах окажутся сопоставимы, это укажет на преобладание плацебо-эффекта. Если же результат ультразвука продемонстрирует значительное преимущество, метод потребует дальнейшего изучения, поделился врач.

При этом Гайфутдинов подчеркнул, что при регулярно возникающей тошноте, особенно во время путешествий, разумнее полагаться на проверенные противорвотные препараты с доказанной эффективностью.

