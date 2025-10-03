Форма поиска по сайту

03 октября, 10:52

Общество
Врач Бурнацкая: для укрепления иммунитета важно соблюдать режим сна

Врач рассказала, как сон влияет на иммунитет

Фото: 123RF/freeograph

Чтобы укрепить иммунитет, важно ложиться в одно и то же время. Об этом газете "Известия" рассказала врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Осенью люди сталкиваются с сонливостью и снижением энергии из-за уменьшения светового дня. Апатия является сигналом организма о том, что пора отдохнуть, обратила внимание терапевт.

"Недостаток качественного сна напрямую ослабляет иммунитет: снижается активность Т-лимфоцитов и выработка интерферонов – белков, борющихся с вирусами", – сказала Бурнацкая.

Для улучшения качества сна и поддержания циркадных ритмов врач порекомендовала ложиться и просыпаться в одно время, а также отложить гаджеты за 30–60 минут до сна. Лучше почитать или помедитировать. Для снижения усталости допустим и недолгий дневной сон.

Важно также поддерживать в комнате определенную температуру: около 18–20 градусов тепла. Не стоит забывать о проветривании помещения.

"Дополнительно полезны "световые практики" утром: прогулка на солнце, яркий свет или светотерапия стимулируют выработку серотонина, улучшают настроение и уменьшают желание компенсировать недостаток света сладкой пищей", – добавила терапевт.

Бурнацкая обратила внимание на то, что здоровый сон укрепляет иммунитет и улучшает самочувствие.

Ранее терапевт и психолог Марина Астафьева рассказала о главных утренних ритуалах, которые помогут позитивно начать день. Важно высыпаться, восстановиться организму поможет 8-часовой сон. Организму также необходимы сбалансированный завтрак и легкая физическая нагрузка. Все тяжелые дела лучше оставить на вечер или перенести на другой день.

