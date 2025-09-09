Депутат Киселев раскритиковал идею введения курсов домоводства в школах

В Госдуме раскритиковали появление в России платных курсов по домоводству для зумеров. По мнению парламентариев, бизнес решил заработать на пробелах в школьном и семейном воспитании. Кто должен прививать детям базовые бытовые навыки и как это сделать эффективно, расскажет Москва 24.

"Пожинаем плоды"

Зумерам предложили пройти онлайн-курсы по стирке: такие объявления завирусились в Сети. В частности, один из создателей подобного обучения за 10 тысяч рублей обещает научить сохранять вещи в исходном состоянии, отстирывать стойкие пятна и грамотно подбирать уходовые средства за одеждой.

Возросший спрос на подобные уроки свидетельствует о системных пробелах в школьном и семейном воспитании. Такую точку зрения в беседе с Life.ru озвучила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По мнению парламентария, одной из причин сложившейся ситуации стал излишне либеральный подход в образовании, когда любой детский труд начали считать эксплуатацией.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства В подростковом возрасте, тем более после 17–18 лет, ребята уже готовы должны быть, в том числе и в быту, и сами себя обслуживать, и как раз помогать родителям по хозяйству. Мы воспитали поколение детей, которым свойственно было потребительское отношение к жизни, ко взрослым. И теперь плоды всего этого, что называется, пожинаем.

При этом в образовательных учреждениях некоторых регионов возвращаются к проведению уроков труда. В пример депутат привела Новосибирск, где мальчики осваивают азы столярного дела, а девочки – домашнего хозяйства.

Говоря же о коммерческих занятиях по домоводству, парламентарий осудила попытки извлечь выгоду из педагогических упущений прошлого.

"Возросшая надобность в курсах по стирке, готовке и прочему для зумеров – истоки здесь в семьях, а дальше уже и школа. Школа – это тот самый институт, который вместе с родителями должен помогать не только обучать детей, но и воспитывать", – пояснила депутат.

Решением проблемы Останина назвала восстановление эффективного взаимодействия между школами и родителями. Также нужно усилить роль классного руководителя, который должен быть в курсе жизни каждого ученика, добавила она.

Как научить?

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Возрождение уроков труда в школах необходимо поддержать, заявил Москве 24 первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава. По его мнению, подобные практики пойдут детям только на пользу.

На вопрос о возможной перегрузке педагогов парламентарий ответил, что нововведение не потребует отказа от существующих программ.





Михаил Берулава первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Учителям оплачивают дополнительные нагрузки. Для государства это небольшие деньги, поэтому обузой такое нововведение не станет. Власти могут взять на себя такие затраты.

Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что хоть уроки труда и прививают полезные навыки, перекладывать всю эту работу на образовательные организации нельзя.

"Многие социологические исследования подтверждают, что домашние дела, например заправка кровати, уборка в своей комнате, мытье полов и посуды, приучают ребенка к самодисциплине и готовят ко взрослой жизни", – отметил депутат.





Михаил Киселев первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Нельзя все перегрузить на школу. Получается, роль родителей в таком случае вообще исключается. То есть теперь уже полы мыть, посуду мыть, всему должны учить и в школе? А где родительское воспитание?

При этом парламентарий допустил, что специализированным навыкам, таким как кулинария или шитье, действительно стоит учить на уроках технологии, но "ни в коем случае нельзя исключать роль родительского сообщества".

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в разговоре с Москвой 24, в свою очередь, отметил, что педагоги и так перегружены "постоянным валом инициатив". Это мешает сконцентрироваться на базовых предметах, утверждает он.

"Люди вправе сами решать, записываться на курсы или нет, исходя из своего графика и потребностей", – подчеркнул Снегуров.

Он напомнил, что в школах уже есть уроки технологии, а бытовые навыки можно приобретать через дополнительное образование, походы или игровые форматы.

"Никто не отменял функции семьи, которые сегодня становятся как никогда актуальными", – заметил педагог.

По его словам, многие дети, особенно в сельской местности, активно помогают по хозяйству, и не всякую инициативу нужно переносить в школу.

Чтобы привить бытовые обязанности, трудовое воспитание нужно начинать с раннего возраста, рассказала Москве 24 детский психолог Надежда Резенова.

"Даже элементарные навыки, такие как поставить обувь на место после улицы – это уже начало. Любое новое качество появляется через усилия и формируется в той среде, где живет ребенок, в первую очередь – в семье", – пояснила эксперт.

Эксперт отметила, что многие родители из-за чрезмерной опеки лишают детей возможности научиться бытовым навыкам, что иногда приводит к проблемам.





Надежда Резенова детский психолог Задача взрослых – не упустить момент, когда у ребенка возникает естественное желание помочь и попробовать что-то сделать. Это нужно тысячу раз поддержать, похвалить и восхититься его помощью.

По ее мнению, основа трудового воспитания закладывается в семье через доверие, поддержку и личный пример, а школа и курсы могут выступать лишь дополнительными инструментами.

