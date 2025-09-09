Депутат Киселев раскритиковал идею введения курсов домоводства в школах

В Госдуме раскритиковали появление в России платных курсов по домоводству для зумеров. По мнению парламентариев, бизнес решил заработать на пробелах в школьном и семейном воспитании. Кто должен прививать детям базовые бытовые навыки и как это сделать эффективно, расскажет Москва 24.
"Пожинаем плоды"
Зумерам предложили пройти онлайн-курсы по стирке: такие объявления завирусились в Сети. В частности, один из создателей подобного обучения за 10 тысяч рублей обещает научить сохранять вещи в исходном состоянии, отстирывать стойкие пятна и грамотно подбирать уходовые средства за одеждой.
Возросший спрос на подобные уроки свидетельствует о системных пробелах в школьном и семейном воспитании. Такую точку зрения в беседе с Life.ru озвучила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По мнению парламентария, одной из причин сложившейся ситуации стал излишне либеральный подход в образовании, когда любой детский труд начали считать эксплуатацией.
При этом в образовательных учреждениях некоторых регионов возвращаются к проведению уроков труда. В пример депутат привела Новосибирск, где мальчики осваивают азы столярного дела, а девочки – домашнего хозяйства.
Говоря же о коммерческих занятиях по домоводству, парламентарий осудила попытки извлечь выгоду из педагогических упущений прошлого.
"Возросшая надобность в курсах по стирке, готовке и прочему для зумеров – истоки здесь в семьях, а дальше уже и школа. Школа – это тот самый институт, который вместе с родителями должен помогать не только обучать детей, но и воспитывать", – пояснила депутат.
Решением проблемы Останина назвала восстановление эффективного взаимодействия между школами и родителями. Также нужно усилить роль классного руководителя, который должен быть в курсе жизни каждого ученика, добавила она.
Как научить?
Возрождение уроков труда в школах необходимо поддержать, заявил Москве 24 первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава. По его мнению, подобные практики пойдут детям только на пользу.
На вопрос о возможной перегрузке педагогов парламентарий ответил, что нововведение не потребует отказа от существующих программ.
Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что хоть уроки труда и прививают полезные навыки, перекладывать всю эту работу на образовательные организации нельзя.
"Многие социологические исследования подтверждают, что домашние дела, например заправка кровати, уборка в своей комнате, мытье полов и посуды, приучают ребенка к самодисциплине и готовят ко взрослой жизни", – отметил депутат.
При этом парламентарий допустил, что специализированным навыкам, таким как кулинария или шитье, действительно стоит учить на уроках технологии, но "ни в коем случае нельзя исключать роль родительского сообщества".
Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в разговоре с Москвой 24, в свою очередь, отметил, что педагоги и так перегружены "постоянным валом инициатив". Это мешает сконцентрироваться на базовых предметах, утверждает он.
"Люди вправе сами решать, записываться на курсы или нет, исходя из своего графика и потребностей", – подчеркнул Снегуров.
Он напомнил, что в школах уже есть уроки технологии, а бытовые навыки можно приобретать через дополнительное образование, походы или игровые форматы.
"Никто не отменял функции семьи, которые сегодня становятся как никогда актуальными", – заметил педагог.
По его словам, многие дети, особенно в сельской местности, активно помогают по хозяйству, и не всякую инициативу нужно переносить в школу.
Чтобы привить бытовые обязанности, трудовое воспитание нужно начинать с раннего возраста, рассказала Москве 24 детский психолог Надежда Резенова.
"Даже элементарные навыки, такие как поставить обувь на место после улицы – это уже начало. Любое новое качество появляется через усилия и формируется в той среде, где живет ребенок, в первую очередь – в семье", – пояснила эксперт.
Эксперт отметила, что многие родители из-за чрезмерной опеки лишают детей возможности научиться бытовым навыкам, что иногда приводит к проблемам.
По ее мнению, основа трудового воспитания закладывается в семье через доверие, поддержку и личный пример, а школа и курсы могут выступать лишь дополнительными инструментами.