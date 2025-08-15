Психолог Метлова объяснила, почему зумеры становятся фанатами пожилых блогеров

Пенсионеры стали одними из главных героев российских соцсетей: молодежь все чаще предпочитает их контент гламурным блогерам. Эксперты связывают этот тренд с запросом на искренность и "живые" истории, а сами грандфлюенсеры доказывают, что возраст не помеха для творчества, моды и даже работы в нестандартных местах. Почему зумеров привлекает такой контент, разбиралась Москва 24.

Грандфлюенсеры завоевывают сердца

Молодое поколение все больше интересуется контентом, создаваемым пенсионерами. Как рассказал "Радиоточке НСН" сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин, это связано с запросом на искренний и живой контент.

"Действительно, мы наблюдаем такой феномен, который называется грандфлюенсеры, – это блогеры 60+, которым доверяют больше, чем молодым. Этот тренд в соцсетях связан с тем, что аудитория устала от глянцевого фэнси-контента, похожих друг на друга идеальных лиц и фигур. Люди хотят получить что-то "трушное". Этот контент должен быть очень настоящий и немножко милый. А что это будет – вторично", – сказал он.





Максим Перлин сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Я не могу сказать, что это будет носить массовый характер, однако на наших глазах сейчас образуется новая ниша. Удивительным образом до этого такого контента было совсем мало и совсем мало было приличных, не трэш-блогеров, и при этом возрастных.

Очередная волна обсуждений такого контента началась после того, как в соцсетях распространилось видео с 85-летней москвичкой Ольгой Львовной: она пришла устраиваться на работу в ресторан. В ролике женщина иронизирует над одеждой, которую обязан носить персонал, и знакомится с позициями в меню. В самом же заведении отмечают, что гости начали приходить не просто за обслуживанием, но и общением с необычной официанткой.



Блогеры старше 50 лет стали популярны у зумеров

Пользуется популярностью среди молодежи и другой пожилой блогер – Виктор Афанасьевич Сосновцев, который больше известен на просторах Сети как Дедушка Виктор. Живущий в Подмосковье 82-летний мужчина работает моделью, а в свободное время продает керамические свистульки ручной работы на Гоголевском бульваре.

"Я не из тех стариков, которые просто плывут по течению. Мой стиль – это манифест, мой способ заявить о себе миру. Сегодня мне кайфово одеться в аккуратный "кежуал", а завтра у меня настроение показать молодежи, как правильно носить их же одежду. Субъективно, я не понимаю людей, которые в любом возрасте забивают на свой внешний вид. Ведь именно стиль и уход за собой во многом определяют наше отношение к жизни", – рассказал он в своих соцсетях.

Также уже несколько лет молодежь следит за жизнью и творчеством Игоря Перевалова из Иркутской области. Ему 63 года, он занимается бисероплетением и резьбой по дереву, регулярно публикует фото и видео со своими изделиями, которые продает и разыгрывает среди подписчиков, с искренней благодарностью отвечает на каждый добрый комментарий. Как рассказывал сам блогер, это его единственный источник дохода. И все для того, чтобы собрать деньги на лечение любимой жены Катеньки – у женщины проблемы с ногами, делился Перевалов.

"Якорь безопасности"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Молодежь отдает предпочтение "возрастному" контенту потому, что он удовлетворяет важные внутренние потребности, такие как, например, отдых от суеты и уют. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала семейный психолог Юлия Метлова.

"Действительно в нашем обществе есть стереотип, что бабушка – это нечто доброе, теплое, с ней чувствуешь себя в безопасности. Это, конечно же, и ностальгия. И не столько по какому-то собственному прошлому, а по жизни, когда все было проще, медленнее, искреннее. Это тот самый стереотип бабушки с пирожками, которая всегда выслушает, поддержит", – сказала она.





Юлия Метлова семейный психолог С точки зрения социальной психологии, возрастные блогеры и места, где есть бабушки-официанты, создают чувство некого межпоколенческого диалога, которого, возможно, не было у молодежи или было очень мало. И это создает контраст с обезличенными социальными сетями, где есть человек, его телефон и просто видеоконтент.

Эксперт добавила, что если раньше общество считало жизнь человека за 60 неинтересной, то сейчас благодаря соцсетям люди любого возраста могут проявлять себя, и это привлекает внимание молодого поколения.

Более того, молодежь сейчас активно перенимает увлечения пожилых.

"Это не просто тренд, это некий элемент глубинных психологических процессов, которые актуальны как никогда. Сейчас молодые люди испытывают перегрузку цифровыми медиа и соцсетями", – отметила психолог.

Такой досуг способствует снижению уровня тревожности и помогает расслабиться.

"Многочисленные исследования показывают, что занятия вроде вязания, огородничества или выпечки снижают уровень тревожности и помогают справляться с депрессией и одиночеством. Это так называемый "антиэкран", который противопоставляет себя бездумному просмотру коротких роликов в соцсетях. И те занятия, которые относятся к рукоделию, требуют присутствия и дают достаточно медленный результат, а не быстрый дофамин, как привыкло современное общество", – объяснила Метлова.

Как подчеркнула психолог, результат такого труда осязаем, и потому молодежь получает от этого удовольствие.





Юлия Метлова семейный психолог Сейчас чувство творчества в обществе далеко не на первом месте, и можно сказать, что такие активности возвращают ощущение глубинных смыслов: человек чувствует, что он сам делает что-то полезное, красивое, созидательное. Результат, хоть он и не очень быстрый, виден, и это дает глубокое удовлетворение, которого часто не хватает в виртуальном мире.

Психолог также напомнила, что сегодня молодые люди часто находятся под давлением тревоги и неопределенности, и подобные тренды становятся своеборазным "якорем безопасности".