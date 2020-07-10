Полностью замкнуть ЦКАД планируется в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Полностью замкнуть Центральную кольцевую автомобильную дорогу планируют в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В целом уже в 2021 году [планируем] совершенно точно замкнуть Центральную кольцевую автомобильную дорогу, потому что это является важнейшей частью этого проекта [коридора "Европа – Западный Китай"]", – заявил Хуснуллин на совещании по строительству автодороги "Европа – Западный Китай".

Он рассказал, что недавно был запущен участок ЦКАД на 6 месяцев раньше запланированного срока. По словам Хуснуллина, северный участок автодороги будет окончательно готов к концу 2020 года.

Ранее движение открыли по участку пятого пускового комплекса ЦКАД. Работы приостанавливались из-за пандемии коронавируса, однако затем были возобновлены. Участок состоит из четырехполосной дороги протяженностью 12 километров от Можайского до Новорижского шоссе.

Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщал, что стоимость земельных участков возле ЦКАД вырастет вдвое. Рядом с магистралью планируется построить 4-5 миллионов квадратных метров недвижимости.