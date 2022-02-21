В столице завершили возведение путепровода "Текстильщики-1"

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На юго-востоке Москвы специалисты завершили возведение путепровода "Текстильщики-1", сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, там уложен нижний слой асфальта, по путепроводу запущено рабочее движение транспорта.

"С наступлением устойчивых плюсовых температур будет уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, нанесена постоянная разметка и выполнено благоустройство прилегающей территории", – приводятся слова Загрутдинова в сообщении пресс-службы департамента строительства.

Как уточняется, путепровод расположен на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Шоссейной. Длина путепровода составляет 50 метров. Здесь организовано три полосы движения в каждом направлении. Кроме того, в рамках проекта предполагается ремонт Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы, создание условий для общественного транспорта, устройство тротуаров.

В департаменте строительства добавили, что на данный момент активно строятся искусственные сооружения на развязке Волгоградского проспекта с Юго-Восточной хордой, которая станет составной частью Московского скоростного диаметра.

Ранее сообщалось, что в Москве на участке нового скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД специалисты завершили возведение пролетного строения путепровода через улицу Кантемировскую. В настоящий момент возведены все семь опор путепровода, а также полностью выполнено пролетное строение. Ведутся работы по обустройству парапетов.

Новая бессветофорная магистраль появится вследствие объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд. Ее общая протяженность составит 68 километров. Трасса может быть готова уже в 2023 году.

