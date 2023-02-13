Капитальный ремонт проведут в спортшколе "Самбо-70" в Ясеневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москомэкспертиза одобрила проект капитального ремонта спортивной школы "Самбо-70" в столичном районе Ясенево, передает Агентство "Москва".

Здание располагается на Вильнюсской улице в Юго-Западном округе Москвы. Проект подразумевает, что в двухэтажном здании 2004 года постройки обновят отделку стен, потолков, полов и перегородки. Они будут приведены в соответствие с функциональным и технологическим назначением помещений.

В здании также заменят дверные блоки. Запланированы работы по модернизации инженерно-технических коммуникаций, а именно систем электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции.

Помещения спортшколы "Самбо-70" адаптируют для маломобильных посетителей. На стенах появятся указатели, информационно-тактильные пиктограммы и мнемосхемы, а также светодиодные таблички. В бассейне заменят гидравлический подъемник.

Также председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева сообщила о ремонте наружного фасада спортшколы и замене оконных блоков. Проектом капитального ремонта предусмотрен отделка цоколя керамогранитной плитой и обновление покрытия кровли. Будут проведены и дорожные работы – в частности, ремонт проезда, отмостки и тротуара.

Ранее Москомэкспертиза одобрила проект дома по программе реновации в районе Восточном. В жилом двухсекционном строении будут оборудованы 102 квартиры.



"Московский спорт": "Самбо-70"

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