Кабмин РФ рассматривает возможность запрета экспорт топлива – СМИ

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Российское правительство на данный момент рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: повышение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну на нефтепродукты или полный запрет их экспорта на определенный срок для насыщения рынка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

В случае повышения пошлины платеж вернется экспортерам, поставляющим на внутренний рынок тот процент нефтепродуктов, который определит постановление кабинета министров, уточнил собеседник агентства по итогам совещания вице-премьера РФ Александра Новака с ведомствами и компаниями, выступающими с рядом предложений по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Отмечается, что Новак поручил в кратчайший срок финализировать решение, основываясь на эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялась выше 94 долларов за баррель впервые с 16 ноября прошлого года. Так, по данным 15 сентября на 00:22 по московскому времени, стоимость Brent выросла до 94,15 доллара за баррель.

До этого Новак заявил, что РФ продлит действие добровольного сокращения экспорта нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Он напомнил, что мера является дополнительной к объявленному в апреле снижению добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки.

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