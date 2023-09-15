Цена нефти марки Brent на ICE превысила 94 доллара за баррель впервые с ноября 2022 года

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялась выше 94 долларов за баррель впервые с 16 ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Так, по данным на 00:22 по московскому времени, стоимость Brent выросла до 94,15 доллара за баррель.

Ранее глава Роснедр Евгений Петров заявил, что на Дальнем Востоке в ближайшие годы за счет новых открытий ожидается значительный прирост запасов нефти и газа.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что россия продлит действие добровольного сокращения экспорта нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года.

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