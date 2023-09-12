Путин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в РФ

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Российское правительство сейчас занимается ситуацией, которая сложилась вокруг цен на бензин. Об этом заявил Владимир Путин, пишет ТАСС.

Вопрос по этой теме президенту задали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил, что ведомство работает с предпринимателями, чтобы цены на бензин на АЗС не росли опережающими темпами. Министр уточнил, что цены на бензин формируются рыночным образом. Вместе с этим он отметил необходимость умеренного контроля над рынком.

До этого стало известно, что кабмин изучает меры, которые помогут стабилизировать ситуацию на рынке топлива РФ.

Правительство также намерено нарастить нормативы минимального уровня поставок этого ресурса на биржу и оптимизировать расписание ремонтных мероприятий на нефтеперерабатывающих заводах.

Минэнерго может временно запретить вывозить из России топливо