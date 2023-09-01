Инвестор спрогнозировал котировки в 89–92 доллара за баррель нефти

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Частный инвестор Федор Сидоров сделал прогноз по стоимости нефти на ближайшую неделю, сообщает RT. По его словам, не исключены котировки в 89–92 доллара за баррель.

Он рассказал, что Россия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить поставки нефти на мировой рынок.

По словам инвестора, подробности пока неизвестны – основные параметры обнародуют на следующей неделе.

"С учетом того, что уже ходили разговоры о продлении Россией сокращения нефтяного экспорта на октябрь, думаю, эта новость приведет к кратковременному росту котировок. И если сейчас Brent торгуется на уровне 87,2 доллара за баррель, то, полагаю, в ближайшую неделю мы можем увидеть котировки 89–92 доллара за баррель", – пояснил он.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов назвал необоснованной цену на нефть Brent в 79,7 доллара за баррель. По его словам, стоимость не соответствовала балансу спроса и предложения, а также являлась недооцененной.

Цены на нефть достигли 88 долларов за баррель впервые с января