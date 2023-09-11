Роснедра ждут значимый прирост запасов нефти и газа на Дальнем Востоке в ближайшие годы

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На Дальнем Востоке в ближайшие годы за счет новых открытий ожидается значительный прирост запасов нефти и газа. Об этом сообщает глава Роснедр Евгений Петров.

"Сегодня наибольшее количество всех поисковых работ [по нефти и газу] сосредоточены в Якутии, в Дальневосточном регионе", – приводит его слова ТАСС.

Петров подчеркнул, что все приросты и открытия ожидаются в ближайшем будущем, в течение семилетнего периода геологического изучения. Поэтому, считает глава Роснедр, в ближайшие 5 лет ожидается достаточно значимый прирост прежде всего по нефти и газу.

Ранее стало известно, что до конца года Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти. В стране будет добываться на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем обычно, однако этот показатель может быть пересмотрен.



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