РФ и ФРГ не ведут диалог на высоком уровне по изъятию немецких активов "Роснефти" – Песков

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Между Россией и Германией нет диалога на высоком уровне по вопросу изъятия немецких активов "Роснефти". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Переговоры между Москвой и Берлином не ведутся, если вы имеете в виду государственный или правительственный уровень", – сказал представитель Кремля, пояснив, что такие каналы на данный момент фактически разрушены.

Несмотря на то что "Роснефть" самостоятельно защищает свои интересы в Германии, Россия готова оказать помощь при необходимости, подчеркнул Песков.

Вместе с этим, отвечая на вопрос о возможности изъятия немецких активов в ответ на дочерние предприятия "Роснефти", Песков заявил, что в Кремле не исключают ничего для защиты интересов РФ.

До этого Владимир Путин подписал указ, предполагающий ответные меры в случае изъятия российских активов за рубежом. Согласно документу, 83,73% акций "Юнипро" немецкого концерна Uniper передаются во временное управление Росимуществу.

К концу 2023 года чистая прибыль "Роснефти" оценивалась более чем в 1,071 триллиона рублей. Увеличение чистой прибыли в организации объяснили ростом показателя EBITDA.

