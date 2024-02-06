Глава минфина ФРГ заявил, что Германия становится беднее

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Германия становится беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост. Об этом заявил глава Минфина Германии Кристиан Линднер на мероприятии Bloomberg во Франкфурте.

"Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем", – сказал он.

Заявление министра произошло спустя несколько часов после того, как был опубликован прогноз, согласно которому рост экономики Германии будет составлять лишь 0,3% в 2024 году.

Линдер заявил, что для него кажется немыслимым, чтобы правительство не сделало никаких выводов из происходящего.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль напомнила, что Владимир Путин во время пленарного выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что РФ находится на шестом месте в десятке крупнейших экономических держав и может обогнать Германию. Она подчеркнула, что именно так и произошло буквально через 2 месяца после речи российского президента.



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