Главные традиции и приметы Дня семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности – государственный праздник, ежегодно отмечаемый в России 8 июля. Он приурочен к важной православной дате – дню памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Подробнее об истории и традициях праздника читайте в материале Москвы 24.

Вечная любовь

Фото: ТАСС/ Александр Рюмин

День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских берет свое начало еще в середине XVI века. Тогда Русская православная церковь причислила их к лику святых. Согласно преданию, муромский князь Петр заболел проказой, излечить которую не мог ни один лекарь. Тогда до него дошел слух о крестьянке Февронии. Та обещала исцелить Петра, но взамен потребовала, чтобы тот на ней женился. Князь излечился, однако слово не сдержал, попытавшись откупиться от спасительницы щедрыми дарами.

Вскоре недуг вернулся, и Петр вновь попросил Февронию о помощи. На этот раз он остался верен своему слову, полностью излечившись и взяв ее в жены. Впоследствии крестьянка сумела противостоять козням бояр, которые хотели разлучить князя с ней.

Феврония сопровождала Петра во время его изгнания с княжеского престола, была с ним в периоды голода и лишений. Княгиня не спорила с супругом, однако благодаря своей мудрости и сдержанности аккуратно подсказывала ему решения. В свою очередь князь относился к жене с уважением и не считал зазорным следовать ее советам.

Супруги одновременно ушли в монастыри под старость: Петр оказался в мужском, Феврония – в женском. Они умерли в один день и были похоронены в одном гробу. Мощи святых хранятся в Троицком женском монастыре в Муроме, у входа установлен бронзовый монумент. Их союз стал образцом семейных отношений, а святых стали считать покровителями семьи и брака.

Волна большого интереса к их судьбе пришлась на начало 2000-х. Всероссийский праздник под названием День семьи, любви и верности впервые был отмечен 8 июля 2008-го и получил статус государственного в 2022-м.

Жениться можно, венчаться нельзя

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В этот день в храмах проходят особые службы, священники читают специальные молитвенные прошения о благополучии, верности и укреплении любви в семьях верующих.

Праздник выпадает на Петров пост, поэтому стоит соблюдать ограничения в пище: отказаться от алкоголя и скоромной (животного происхождения) еды. Как и в любую другую значимую церковную дату, рекомендовано воздержаться от тяжелого физического труда, не ссориться, не скандалить и не выяснять отношения, плюс нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Помимо этого, согласно поверьям, 8 июля не стоит шить и вышивать, однако запрета на ежедневную бытовую рутину, например готовку, нет.

Кроме того, считалось, что сватовство в день Петра и Февронии сулит долгую и счастливую семейную жизнь. Супругам рекомендовалось провести праздник вместе, тогда их ждет достаток в будущем.

Сейчас множество пар стараются узаконить свои отношения именно 8 июля, веря, что заключенный в праздник Петра и Февронии брак будет таким же крепким, как у святых муромских супругов. Однако обряд венчания в этот день провести невозможно из-за того, что праздник выпадает на Петровский пост.

Помимо этого, пары, прожившие в браке более 25 лет, удостаиваются в этот день медали "За любовь и верность". Награждение проходит на региональном и федеральном уровне. Символом праздника является ромашка: в этот день принято дарить букеты из этих полевых цветов. Возлюбленные также обмениваются "февроньками" – маленькими открытками с изображением ромашки или других символов семьи.