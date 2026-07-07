Главные традиции и приметы праздника Ивана Купалы

Народный праздник Ивана Купалы ежегодно отмечается в ночь на 7 июля. Подробнее об истории и традициях этого дня читайте в материале Москвы 24.

Древний языческий праздник

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Куликов Сергей

Иван Купала – древний языческий праздник, позднее ставший народным у восточных славян. Он был приурочен к летнему солнцестоянию: народные гуляния в этот день существовали на Руси с давних времен, еще задолго до принятия христианства.

По одной из версий, название праздника пошло от древнего славянского бога Купалы. По схожим теориям считалось, что "Купало" и "Купальница" – исконные имена Перуна и богини Зари. Некоторые историки придерживались мнения, что Купало и Ярило (бог солнца в славянской мифологии) могли быть двумя названиями одного праздника, который отмечался в конце июня – начале июля.

Однако согласно другим версиям, бога с именем Купало не существовало вовсе. Восточные славяне отмечали свадьбу бога солнца со светоносной зарей-зарницей в день солнцестояния, одним из актов божественного ритуала было "купанье солнца в водах". Якобы отсюда и появилось название – "купальские" праздники.



При этом после принятия христианства на Руси в канун и в сам день народного праздника были установлены два православных. День памяти святой мученицы Агриппины в народе назвали Аграфеной Купальницей и праздновали в канун Купалы, то есть 23 июня по старому стилю или 6 июля по новому. Рождество Иоанна Предтечи, или Крестителя, отмечали 24-го по старому или 7 июля по новому стилю. По этой христианской дате Иван Купала и получил свое название, а христианские и народные традиции смешались в людском сознании.

"Травник" и "чистоплотный"

Фото: ТАСС/Sipa USA

В народе праздник Ивана Купалы имел разные названия. Например, можно было услышать применительно к нему эпитет "травник". Предки верили, что в это время травы и коренья обладают особенной целебной силой, но только до восхода солнца, поэтому стоило заняться их сбором и заготовкой. Также праздник благоприятен для заготовки банных веников.

Кроме того, считалось, что вода в этот день также обладает целебными свойствами, поэтому Ивана Купалу называли "чистоплотным". Было принято умываться росой, купаться в реках и даже обливать встречных прохожих водой.

В канун праздника и в сам день стоило как следует повеселиться: гулять, петь песни, водить хороводы, танцевать и разжигать костры. Огонь также символизировал очищение и обновление: в костер можно было бросить старые вещи. Через него прыгали по одному или парами: это способствовало скорому и удачному браку, а также очищению от всего плохого, приливу сил и здоровью.

Одним из самых известных символов праздника считается папоротник. Согласно поверью, он расцветает один раз в год именно в день Ивана Купалы. Предки верили, что тот, кто сумеет найти цветок, обретет особую силу, например начнет понимать язык животных и птиц, а также сможет найти спрятанные клады.

Также одним из символов праздничной ночи считался разгул нечистой силы, поэтому некоторые обряды были призваны защитить от нее. Вместе с тем Иван Купала считался рубежом, после которого можно было купаться, не боясь ведьм и русалок.