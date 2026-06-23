Главные обычаи и традиции Ивановой ночи

Иванова ночь – канун середины лета – ежегодно отмечается вечером 23 июня и имеет давние языческие корни. Почему праздник тесно связан с Иваном Купалой, читайте в материале Москвы 24.

Без сна до рассвета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Иванова ночь – древний славянский праздник, который каждый год отмечается в ночь с 23 на 24 июня. Эта дата и всем известный летний праздник Иван Купала – день начала купаний в водоемах – тесно связаны друг с другом, по сути являются одним и тем же. Главные ритуалы приходятся в ночь с 23 на 24 июня, если речь идет о юлианском календаре. По григорианскому событие приходится в ночь с 6 на 7 июля.

Праздник называют Ивановой ночью, чтобы подчеркнуть характер основных ритуалов, например, принято не спать до рассвета, а более общее название торжества – Иван Купала. При этом славянские обряды, связанные с этим днем, не одобряются православной церковью, потому что имеют языческие корни.

Иванова ночь почти совпадает с другим крупным торжеством у католиков: на следующий день, 24-го числа, отмечается рождение пророка Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана. Согласно поверью, рождение Крестителя предсказал сам архангел Гавриил. Однако отец будущего святого усомнился в сказанном, потому что они с супругой уже были пожилыми и долгое время бездетными. За неверие он был наказан и потерял дар речи. После рождения ребенка, на восьмой день мальчику дали имя Иоанн, и тогда отец вновь заговорил.

Ежегодно накануне праздника в храмах проводят торжественные богослужения.

Традиции и приметы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главная традиция Ивановой ночи – разжигание костров. Это связано с тем, что люди верили в очищающую силу огня и его способность защитить от злых сил, в нем сжигали все грязное и отжившее, а сам огонь считали чистым.

К костру относились как к помощнику солнца в его подъеме над горизонтом, он был символом торжества света над тьмой. Люди как бы встречали новое солнце, разжигая огонь и поддерживая его до самого утра.

Предки стремились сделать огромный костер, часто даже организовывали состязания на самое высокое и яркое пламя. Во многих регионах по-прежнему сохраняется обычай перепрыгивания через огонь: такие игры рассматривались как обязательный обряд очищения. Также над костром ставили высокую жердь, украшенную венками и листвой, а ее сжигание символизировало уход всего старого и отжившего – один из самых торжественных моментов.

Начало празднования обычно сопровождалось криками и громкими песнями. Главным угощением в эти дни служила сладкая молочная каша.

В целом традиции Ивановой ночи связаны с единением с природой. Праздник выпадает на период летнего солнцестояния, когда ночное время короткое и можно было пообщаться с духами предков, не боясь нечистой силы. Кроме того, короткие ночи считались идеальным периодом для проведения защитных обрядов, в том числе с огнем.