Главные традиции и обычаи, связанные с Благовещением

Не ссориться и не работать по дому: главные традиции праздника Благовещения

7 апреля православные христиане отмечают один из самых важных церковных праздников – Благовещение. Как стоит провести этот день и какие традиции важно соблюдать, расскажет Москва 24.

"Благая весть"

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из двунадесятых праздников (12 самых почитаемых в православии). В 2026-м он совпал со Страстной седмицей – последней и самой строгой неделей Великого поста. Дата праздника не меняется из года в год и связана с другой не менее важной: Благовещение отмечают ровно за девять месяцев до Рождества Христова (7 января).

Название образовано от словосочетания "благая весть". Согласно преданию, Архангел Гавриил явился к Деве Марии в городе Назарете, чтобы сообщить радостную новость: она родит Сына Божьего.

Этот день наполнен радостью и добром: православные верят, что согласие Девы Марии стать матерью Иисуса Христа положило начало спасению человечества. Богословы придают особое значение добровольному решению: без него не случилось бы и спасения, потому что Господь не принуждает, а ждет от человека осознанного доверия. Тогда же начался процесс Боговоплощения: оставаясь Богом, Господь стал человеком, чтобы искупить первородный грех.

Традиционно перед праздником проводят всенощное бдение в храмах. На утренней службе читают Евангелие, восхваляют Бога.

Традиции и обычаи

Одной из самых старых традиций этого дня является выпуск птиц из клеток, причем обычай дошел до наших дней. Сейчас патриарх выпускает голубей с паперти Благовещенского собора в Москве ежегодно. Ритуал является символом свободы, которую Бог даровал каждому своему творению.

Поскольку праздник имеет долгую историю, церковные традиции переплелись с суевериями. Например, раньше на Руси было принято сжигать старые соломенные постели накануне Благовещения. При этом дымом окуривали одежду и другие вещи в доме – предки верили, что такой обряд прогонит нечистую силу. Согласно другому народному поверью, 6 апреля не давали деньги в долг и выносили вещи из дома. Однако у такой традиции есть другая крайность: по словам священнослужителей, отказать в помощи нуждающемуся из-за суеверий будет еще большим грехом. К тому же церковь не приветствует сведение праздника к набору примет.

Также было принято печь благовещенские просфоры: по поверьям, их употребление принесет благополучие и счастье. Есть нужно было обязательно натощак, а оставшиеся крошки добавлять в корм домашнему скоту и смешивать с зерном, веря, что это поспособствует богатому урожаю.

Что касается самого Благовещения, то считалось, что в праздник не стоит прибираться и в целом заниматься серьезными бытовыми делами или что-то начинать. Еще не рекомендовалось работать и заниматься рукоделием. Однако безделье не поощрялось церковью: этот день предлагалось провести в приятных хлопотах, например посетить храм, посвятить время близким или угостить нуждающихся.

Кроме того, в праздник не следует проводить в шумных развлечениях и венчаться, потому что нельзя ставить личные нужды выше церковного торжества. Также Благовещение, как и другие важные церковные даты, должно быть проведено в согласии и мире с близкими: в этот день не приветствовались ссоры и ругань, а еще уныние.

