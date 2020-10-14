ФМБА запатентовало лекарственный препарат для лечения COVID-19

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Лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции, который "выключает активность" COVID-19, запатентовали в федеральном медико-биологическом агентстве, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

"Инновационный лекарственный препарат разработан на основе механизма РНК-интерференции. Он обладает прямой противовирусной активностью", – говорится в сообщении.

Уточняется, что препарат представляет собой комбинацию синтетических микроРНК (мРНК), специфически связывающихся с геномной РНК коронавируса SARS-CoV-2 по принципу комплементарности.

В агентстве объяснили, что препарат специфически "выключает активность" COVID-19 и убивает его, а не только влияет на симптомы заболевания.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции. Общее название исходного препарата – "Даларгин". Это лекарство играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей. Кроме того, подобные вещества активно участвуют в организации иммунного ответа.