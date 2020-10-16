В Подмосковье зафиксировали рост числа заболевших COVID-19 старше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Подмосковье наблюдается рост числа заболевших COVID-19 среди людей старше 65 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Московская область находится на втором месте после Москвы по числу случаев коронавируса в России. Всего выявлено 79 567 случаев, выздоровели 59 770 человек, умерли 1 452.

Ранее стало известно, что пассажиров в Москве не будут пускать в транспорт без маски и перчаток. В Дептрансе обратили внимание, что такие меры требуются для предотвращения распространения COVID-19. Новые правила начали действовать с 16 октября.

За последние сутки в РФ выявили 15 150 новых случаев коронавируса. Всего в России подтверждено 1 369 313 диагнозов COVID-19. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

Кроме того, в столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.