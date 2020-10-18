40 пассажиров с повышенной температурой выявили на автовокзалах в Подмосковье

На автовокзалах в Подмосковье продолжают измерять температуру пассажиров. Об этом информирует пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, за вечер 17 октября было выявлено 40 граждан с повышенной температурой.

"Уже у 40 пассажиров за вечер выявили температуру", - пишет Мострансавто в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о старте проверок температуры пассажиров на автовокзалах в Подмосковье. На первом этапе планировалось организовать наблюдение на тех станциях, где выявили больше всего случаев COVID-19.

За последние сутки в России зарегистрировали 14 922 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. На Москву пришлось 4 648 новых случаев COVID-19.