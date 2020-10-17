Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусом. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Оперштаб.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 5 958 человек. Днем ранее сообщалось о 56 умерших.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 357 643 случая коронавируса, вылечились 272 227 человек.

Ранее сообщалось, что москвичей, которые вернулись в Россию из-за границы и не сдали ПЦР-тест на коронавирус, оштрафовали на миллион рублей. Сотрудники Роспотребнадзора составили 2 179 уведомлений о явке для составления протоколов об административных правонарушениях.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. До 28 октября приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для данной категории граждан.

С 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. При этом ученики 1–5-х классов возвратятся в школы и возобновят обучение в очном режиме.