В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом

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В Москве скончались 56 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, за время пандемии в столице умерли 5 906 человек с COVID-19.

За последние сутки в РФ выявили 15 150 новых случаев коронавируса. Число новых случаев COVID-19 в Москве впервые за осень превысило отметку в 5 тысяч.

В Москве выявлено 5 049 новых случаев коронавируса

Всего в России подтверждено 1 369 313 диагнозов COVID-19. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

Также сообщалось, что в Кремле обеспокоены статистикой по коронавирусу в России. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что, несмотря на печальную динамику, ситуация с COVID-19 в стране находится под контролем.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как можно остановить распространение коронавируса. По ее словам, гражданам следует соблюдать все меры предосторожности.

Кроме того, Попова назвала фактор распространения коронавируса. По словам специалиста, источники заражения теперь есть почти во всех субъектах страны.