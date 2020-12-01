Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца после концерта Басты

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В Роспотребнадзоре назвали недопустимыми массовые концерты в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства выступления рэпера Басты в Ледовом дворце и принять необходимые решения.

"...ситуация, которая имела место в одном из городов РФ в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд", – заявила специалист.

Попова заявила, что в сложившейся ситуации по коронавирусу проведение чрезмерно массовых мероприятий оборачивается рисками обширного распространения инфекции.

Рэпер Баста позже объяснился по поводу своих концертов в Санкт-Петербурге. На своей странице в Instagram музыкант утверждает, что все было по закону. Он отметил, что мероприятие было согласовано заранее.

За минувшие сутки в России выявили 26 402 новых случая коронавируса. Из них на Санкт-Петербург приходится 3 697 случаев.

