Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца после концерта Басты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Роспотребнадзоре назвали недопустимыми массовые концерты в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава ведомства Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства выступления рэпера Басты в Ледовом дворце и принять необходимые решения.
"...ситуация, которая имела место в одном из городов РФ в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд", – заявила специалист.
Попова заявила, что в сложившейся ситуации по коронавирусу проведение чрезмерно массовых мероприятий оборачивается рисками обширного распространения инфекции.
Рэпер Баста позже объяснился по поводу своих концертов в Санкт-Петербурге. На своей странице в Instagram музыкант утверждает, что все было по закону. Он отметил, что мероприятие было согласовано заранее.
За минувшие сутки в России выявили 26 402 новых случая коронавируса. Из них на Санкт-Петербург приходится 3 697 случаев.
Баста оказался в центре скандала из-за питерского концерта
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