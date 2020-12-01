В Роспотребнадзоре готовят рекомендации по празднованию Нового года в условиях пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рекомендации по празднованию Нового года в условиях пандемии готовит Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анну Попову.

По ее словам, уже готов проект санитарных правил, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. По словам Поповой, большинство инфицированных – люди трудоспособного возраста, работающие граждане.

"У нас наступил декабрь, это предновогодний период более тесного общения людей", – объяснила подготовку ряда методических рекомендаций Попова.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов РФ с высокой заболеваемостью коронавирусом решительнее принимать ограничительные меры. По его словам, ситуация с коронавирусом в субъектах РФ по-прежнему развивается неравномерно.