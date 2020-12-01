Эпидемиолог отметила тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19 в России

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Тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией прослеживается в РФ. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"В России в целом наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19. Есть ряд субъектов, где прослеживается уверенная тенденция на стабилизацию", – приводит ее слова РИА Новости.

Специалист отметила, что коронавирус является новой инфекцией, а потому все особенности течения эпидпроцесса еще до конца не изучены. Окончательно заявить, когда вирусом станут меньше заболевать люди, сейчас невозможно, добавила эпидемиолог.

Также Плоскирева предупредила, что важно соблюдать все рекомендуемые меры профилактики распространения COVID-19.

За последние сутки в РФ выявили 26 402 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 6 524 новых случая, на Санкт-Петербург – 3 697, на Московскую область – 1 104. Подтверждено 569 летальных случаев.

Ранее эпидемиолог рассказал, как коронавирус может протекать после прививки. Александр Горелов отметил, что прививка от COVID-19 не дает абсолютной защиты.