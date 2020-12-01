Завод по производству вакцины от COVID-19 планируют открыть в столице до конца года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Завод по производству вакцины от COVID-19 планируют открыть на территории особой экономической зоны технополис "Москва" до конца текущего года. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире "Вести ФМ".

"Мы планируем открыть до конца года завод по производству вакцины против коронавируса в нашем технополисе "Москва", особой экономической зоне", – рассказал вице-мэр.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцинация от коронавируса после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. Сейчас он находится на третьей стадии клинических испытаний. Кроме того, на данный этап уже вывели второй препарат, разработанный центром "Вектор", – вакцину "ЭпиВакКорона".

