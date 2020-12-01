В России есть прототипы вакцины от ВИЧ – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России есть прототипы вакцины от ВИЧ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, РФ принимает участие в работе над созданием вакцины от ВИЧ-инфекции уже достаточно много лет.

"У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины", – заключила Попова.

Ранее стало известно, что в столице распространенность ВИЧ-инфицированных фиксируется на уровне в полтора раза ниже, чем в среднем по России. По словам главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения Москвы Алексея Мазуса, ситуация на отрезке последних пяти лет практически не изменилась.