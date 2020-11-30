В Минздраве заявили, что распространенность ВИЧ-инфицированных в Москве ниже, чем по РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице распространенность ВИЧ-инфицированных фиксируется на уровне в полтора раза ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус, ситуация на отрезке последних пяти лет осталась практически без изменений.

"Мы видим очень разную пораженность ВИЧ-инфекцией в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Дальнем Востоке. Распространенность ВИЧ-инфекции в Москве в полтора раза ниже, чем в среднем по России", – подчеркнул специалист.

Мазус уточнил, что в столице РФ нет прироста случаев ВИЧ-инфекции среди горожан. Новые факты заболевания приходятся преимущественно на тех, кто приезжает в Москве за медпомощью из регионов.

В мае 2020 года Роспотребнадзор сообщил об уверенно контролируемом уровне эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции. В ведомстве тогда подчеркнули, что есть тенденция к снижению числа случаев.