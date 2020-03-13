Эксперт раскритиковал продажу тестов на ВИЧ в аптеках

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Домашнее тестирование на ВИЧ может привести к излишней панике среди населения. Об этом Москве 24 рассказал руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
Экспресс-тесты на ВИЧ можно свободно приобрести в аптеках, но встречаются системы не везде.
"Я не очень приветствую это домашнее тестирование, когда человек сам как-нибудь неправильно поставит анализ, потом будет беспокоиться излишне, поэтому я не считаю, что это должно быть обязательным товаром аптек. Человек, которому это нужно будет, – найдет", – заявил Покровский.
По словам эксперта, бесплатное обследование доступно в государственных медучреждениях. Более того, возросший интерес к тест-системам представитель федерального центра объяснил повышенным вниманием в документальному фильму журналиста Юрия Дудя.
По информации Роспотребнадзора, сейчас тенденция заражения вирусом наблюдается среди людей активного трудоспособного возраста, преимущественно у россиян 30–49 лет (70 процентов). Растет число детей и подростков с ВИЧ.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Минздрав РФ с предложением включить тесты на ВИЧ в перечень лекарственных средств для обязательной продажи в аптеках. За счет данной меры планируется обеспечить раннюю диагностику заболевания.
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