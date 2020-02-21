Роспотребнадзор назвал рискованной ситуацию с ростом резистентности ВИЧ

14:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Резистентность вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) увеличивается ко всем классам препаратов, а это говорит о "рискованной ситуации". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы Роспотребнадзора.
Как отмечается, тенденция к постепенному распространению лекарственной устойчивости наблюдается среди пациентов, которые ранее не принимали специализированные препараты.
"В 2015–2019 годы у 5,2% пациентов, не имеющих опыта приема антиретровирусных препаратов, была выявлена лекарственная устойчивость ВИЧ", – говорится в материале.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день тенденция заражения вирусом среди людей активного трудоспособного возраста, преимущественно наблюдается у россиян 30–49 лет (70%). При этом растет число детей и подростков, зараженных ВИЧ. На наблюдении, как говорится в материалах Роспотребнадзора, состоит 11 тысяч детей, из них более 50% в возрасте старше 11 лет, 16,9% – в возрасте 8–10 лет.
Ранее стало известно, что специалисты Счетной палаты России проверит эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Об этом заявили после выхода фильма Юрия Дудя. Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что в настоящий момент ВИЧ в России – более реальная угроза, чем коронавирус.
В документальной картине блогера, созданной в просветительских и гуманитарных целях, рассказывалось, что в России на сегодняшний день живут более 1 миллиона ВИЧ-инфицированных, а от СПИДа умирают около 199 человек ежедневно.
В министерстве здравоохранения России подготовили новый протокол оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Речь идет о мерах профилактики и контроля заболевания среди граждан в возрасте от 15 до 55 лет.
Счетная палата проверит меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
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