Минтруд разработал памятки о ВИЧ для трудовых коллективов

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В министерстве труда России разработали информационные материалы о профилактике ВИЧ и СПИД в коллективах. Они будут размещены на сайте ведомства и направлены во все регионы, передает "Интерфакс".

"Мы считаем, что идея добровольного консультирования и тестирования на рабочих местах решает триединую задачу", – отметил директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж.

К первой задаче отнесли преодоление ментального страха гражданами. Во вторую задачу включили побуждение сотрудников к проведению тестов на ВИЧ.

Последней явилось информирование людей об инфекции, что в свою очередь должно побудить к борьбе с дискриминацией и стигматизацией людей, имеющих вирус.

По словам Коржа, во многих организациях понимают правильность подобного подхода к проблеме и считают проект выгодным и социально позитивным.

Как свидетельствуют данные Роспотребнадзора, в стране проживает более миллиона человек с ВИЧ. Только за полгода это число увеличилось на 47 тысяч. Отмечается, что наибольшее количество инфицированных мужчин представлено возрастной группой в 30–40 лет, женщин – 30–35 лет. Вирус распространяется чаще всего посредством интимных отношений.

Ранее сообщалось, что благодаря профилактике в столице удалось снизить показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией. За последнее время случаи заражения упали на 9%.