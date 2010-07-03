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Общество

08:28

Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 60% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2019 году произошли путем гетеросексуальных контактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Наряду с распространением ВИЧ среди традиционных уязвимых для ВИЧ групп населения: наркопотребителей и мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, все чаще наблюдается заражение при половых контактах между мужчинами и женщинами (гетеросексуальных контактах)", – говорится в сообщении.

Так, за первое полугодие текущего года в России было зарегистрировано 58,9% случаев заражения ВИЧ, которые связаны с гетеросексуальными контактами, 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% – гомосексуальными контактами.

В ведомстве подчеркнули, что за 10 месяцев в стране было зарегистрировано почти 66 тысяч новых заболеваний. Такие показатели являются выше на 8%, чем за аналогичный период 2018 года.

Уточняется, что среди всех инфицированных насчитывается 37% женщин и 63% мужчин. При этом ВИЧ-инфекция была выявлена у более 10 тысяч детей, которые были рождены от зараженных матерей. Эти показатели установлены за период регистрации заболевания в России.

Данные были опубликованы в день Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом, который отмечается 1 декабря. В этот день ведомство открыло акцию #СТОПВИЧСПИД в Центрах молекулярной диагностики. В рамках нее с 1 по 3 декабря можно сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита и узнать свой ВИЧ-статус.

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