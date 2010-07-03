Роспотребнадзор разработал новую генную терапию ВИЧ-инфекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор разработал новый подход к лечению ВИЧ-инфекции. Этот метод подразумевает генетическое изменение клеток человека, как сообщает ТАСС.

"ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал собственную платформу по производству компонентов системы направленного редактирования генома CRISPR и получил российский патент на свое изобретение", – заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Новый подход в перспективе может предоставить врачам универсальный инструмент для терапии инфекций, наследственных и приобретенных заболеваний – онкологических, аутоиммунных и орфанных.

Генная терапия представляет собой совокупность генно-инженерных, биотехнологических и медицинских методов, направленных на внесение изменений непосредственно на клеточном уровне. В частности, этот метод помогает в разработке препаратов против инфекционных заболеваний.

"Высокотехнологичное производство, локализованное на территории Российской Федерации, не только полностью удовлетворит запросы российских ученых, но и позволит решить проблемы импортозамещения и вывести российскую науку и экономику на новый уровень", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Новейшую разработку также планируют зарегистрировать в Международном патентном ведомстве (WIPO).

Ранее Роспотребнадзор разработал новые методы полного излечения хронического гепатита В. Геномное редактирование в этом случае обеспечивает ликвидацию 99 процентов вирусных частиц.