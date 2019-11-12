Кормившей грудью ВИЧ-инфицированной матери грозит срок

ВИЧ-инфицированную жительницу Санкт-Петербурга не стали лишать родительских прав за то, что она кормила своего новорожденного сына грудным молоком. По словам женщины, на тот момент она не знала о рисках, связанных с ее диагнозом. Однако, несмотря на возвращение ребенка в семью, расследование дела продолжается. Адвокат женщины подчеркивает, что ей все еще может грозить реальный срок. Разбираемся в ситуации и рассказываем, почему суд встал на сторону матери.

"Не думала, что болею"

Четыре года назад 43-летняя Людмила (имя изменено. – Прим. ред.) перебралась жить в Санкт-Петербург, где вскоре встретила свою любовь. Пара съехалась и начала вести совместный быт. В 2017 году женщина сделала тест на беременность: результат оказался положительным. Она обратилась в женскую консультацию, сдала необходимые анализы. Однако беременность не подтвердилась. Зато врачи ошарашили Людмилу другой новостью – у нее выявили ВИЧ-инфекцию, а также порекомендовали сдать анализы в СПИД-центре.

Как уверяет сама женщина, медики назвали результат "сомнительным". Такая формулировка отчасти успокоила ее. К тому же Людмила обнаружила в интернете дискуссии на тему того, что никакого вируса не существует: на самом деле люди якобы умирают не от СПИДа, а от терапии. Это еще больше укрепило ее веру, и она приняла решение "не травить" себя таблетками.

В 2018 году Людмила забеременела уже по-настоящему. Беременность развивалась хорошо, однако в женской консультации, куда она встала на учет, пациентке вновь сообщили о ВИЧ-положительном статусе. Но и тогда будущая мама не стала бить тревогу. Отец малыша также не пошел проверяться.

Позднее на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге появится ремарка, что "свое более чем безответственное поведение родители толком объяснить так и не смогли – вероятно, просто испугались и решили отгородиться от нежелательной информации".

При этом сама Людмила утверждает, что никто не объяснил ей необходимость антиретровирусной терапии. Когда в мае 2019 года ребенок появился на свет, ей якобы сообщили только то, что малыш здоров, но ему требуется лечение. Тогда женщина попросила врачей не назначать сыну терапию сейчас, поскольку ему нужно окрепнуть.

А вскоре врачи роддома обратились в опеку муниципального образования Звездное Московского района Санкт-Петербурга, так как роженица попыталась кормить младенца грудью.





Людмила Я не думала, что болею. Очень мало понимала про ВИЧ, слышала только, что он передается половым путем и в среде наркоманов. Это моя вина, что я не пошла в Центр-СПИД, но это просто мое обывательское неведение. О том, что нужно принимать лекарства, что малыш может заразиться и грудное молоко опасно, я не представляла, никто мне этого не объяснял.

Свое поведение Людмила объяснила так: однажды к ней в палату якобы зашла врач и разбудила малыша, тот начал плакать. Мама, чтобы успокоить ребенка, взяла его на руки и попыталась начать кормить. В тот момент, по словам Людмилы, вошли какие-то женщины и потребовали, чтобы она написала объяснительную. А после ей вынесли "приговор": сына больше не вернут.

Возвращение в семью

После изъятия ребенка органы опеки и попечительства обратились с иском в Московский районный суд Санкт-Петербурга с требованием лишить Людмилу родительских прав. В довершение всего в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Заражение ВИЧ-инфекцией".

Вместе с гражданским супругом, который, как выяснилось после рождения малыша, тоже ВИЧ-инфицированный, Людмила решила во что бы то ни стало вернуть сына. Для этого 11 июля 2019 года они официально оформили отношения и обратились в Московский районный суд с иском о восстановлении отцовства и передаче ребенка на воспитание отцу, поскольку на тот момент решался вопрос о лишении родительских прав женщины. Семья предоставила документы, которые подтверждали, что они оба начали применять терапию и встали на учет в СПИД-центр.

Москве 24 адвокат Людмилы Ольга Кривонос объяснила, что на момент рождения ребенка пара не состояла в браке, а потому документальных подтверждений отцовства не было.

"Когда опека отбирала ребенка, она исходила из того, что отца нет. Поэтому ему для того, чтобы вернуть сына, пришлось в судебном порядке устанавливать отцовство. В сентябре этот иск был удовлетворен", – рассказала она.





Ольга Кривонос адвокат Отцу передали ребенка 16 сентября. На тот момент они уже состояли в браке и вместе проживали. Тогда не было никаких оснований говорить о том, что мать представляет опасность как живущая вместе с отцом.

По словам Кривонос, когда 11 ноября Московский районный суд Петербурга не стал лишать родительских прав Людмилу, женщина невероятно обрадовалась такому исходу.

"И даже сначала не поверила. Она на последнем судебном заседании не присутствовала, об этом ей муж по телефону сообщил. Муж на заседании был. До этого она всегда была, давала объяснения, плакала. Вчера так сложились обстоятельства, что она не пришла", – пояснила адвокат.

Почему некоторые отрицают существование ВИЧ

Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский прокомментировал ситуацию петербургской семьи Москве 24. По мнению эксперта, часто происходит так, что люди, у которых диагностировали ВИЧ, не хотят в это верить. Именно поэтому они отказываются от лечения.

"Люди в таких ситуациях ищут защиты. И когда находят в интернете информацию, что никакого ВИЧ нет, создают себе психологический щит, но это неправильно. Это такой психологический феномен. В этом весь и вред ВИЧ-диссидентов", – пояснил Покровский.

ВИЧ-диссиденты – люди, отрицающие, что вирус иммунодефицита человека существует и вызывает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).





Вадим Покровский директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Не попасть под такое влияние СПИД-диссидентов трудно. Человек заходит в интернет и находит то, что ему надо. Это приводит к тому, что люди вовремя не начинают принимать лекарства. Многие вообще не лечатся, пока не умирают от СПИДа.

Специалист также отметил, что вирус иммунодефицита человека действительно может передаваться при грудном вскармливании.

"Поэтому нужно проводить специальные мероприятия. Если есть возможность перейти на заменители материнского молока, на искусственные смеси – это наилучший способ. Лучше ребенка совсем не прикладывать к груди", – объяснил специалист.





Вадим Покровский директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом В некоторых странах нет заменителей молока, например, в Африке. Там легче получить антиретровирусные препараты. Женщины принимают их во время грудного вскармливания. В этом случае риск заражения ребенка тоже резко снижается, но не исключается полностью. Все-таки полная отмена грудного вскармливания более эффективна.

При этом вирус в быту никак не передается, утверждает Покровский, из-за чего ВИЧ-инфицированные родители для ребенка неопасны.

За незнание придется ответить?

Несмотря на воссоединение с ребенком жительницы Санкт-Петербурга Людмилы, говорить о счастливом финале для ее семьи пока рано. Уголовное дело в отношении женщины не закрыто, по словам ее адвоката. Следствие все еще разбирается в том, пыталась ли Людмила преднамеренно заразить своего сына.

"Насколько все эти действия содержат признаки состава преступления, все-таки там речь идет о заведомой постановке в опасность. То есть она должна желать наступления этих последствий заражения. По этому предмету следствие не закончено", – пояснила адвокат Ольга Кривонос.

По ее словам, сейчас прогнозировать, чем завершится разбирательство, – "дело не благодарное".





Ольга Кривонос адвокат Мама приняла диагноз, после выписки из роддома сразу встала на учет в СПИД-центр, начала принимать терапию. Относится к своему здоровью и здоровью ребенка очень ответственно.

При этом Кривонос подчеркнула, что Людмиле может грозить наказание вплоть до реального лишения свободы.



Соболева Илона