Адвокат прокомментировала решение суда по матери с ВИЧ, кормившей ребенка грудью

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение не лишать родительских прав женщину с ВИЧ, которая кормила своего новорожденного ребенка грудным молоком. Адвокат женщины Ольга Кривонос рассказала о ситуации и о реакции подзащитной на решение суда Москве 24.
"Она рада, довольна. И даже сначала не поверила. Она на последнем судебном заседании не присутствовала, об этом ей муж по телефону сообщил. Муж на заседании был. До этого она всегда была, давала объяснения, плакала. Вчера так сложились обстоятельства, что она не пришла", – сказала Кривонос.
Разбирательства по родительским правам завершены.
Адвокат рассказала, что в начале разбирательств по делу отсутствовали документы об отцовстве биологического отца ребенка, так как на момент рождения ребенка пара не состояла в браке. Поэтому когда органы опеки забрали ребенка, они исходили из того, что отца у него нет.
Чтобы вернуть ребенка семье, пришлось в судебном порядке устанавливать отцовство и требовать передачи ребенка отцу. В сентябре этот иск был удовлетворен, сказала Кривонос.
Адвокат также пояснила, что отобрать ребенка – это не судебная процедура, но суд должен ее проверить и принять окончательное решение. В итоге 11 ноября разбирательства завершились.
При этом возбужденное уголовное дело по части 1 статьи 122 УК РФ ("Заражение ВИЧ-инфекцией") расследуется до сих пор. Процессуального решения по этому делу пока не принято.
В августе этого года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту заражения ребенка ВИЧ. Вину она не признала, поскольку у нее не было намерения заразить ребенка.
Адвокат отметила, что мама ребенка уже приняла для себя диагноз. После выписки из роддома она сразу встала на учет в СПИД-центр и начала принимать терапию. Свидетель защиты заверила, что ее подзащитная ответственно относится к своему здоровью и здоровью ребенка.
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