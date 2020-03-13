В России рассмотрят возможность добавить тест на ВИЧ в минимальный ассортимент аптек

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Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением расширить количество точек продажи экспресс-тестов на ВИЧ в России. Парламентарий, как сообщает RT, подготовил обращение в Минздрав.

В качестве одной из ключевых мер депутат назвал включение экспресс-тестов на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарственных средств для продажи в аптечных пунктах. Такой сценарий допускает продажу тестов в вендинговых аппаратах.

"Настоящие предложения могут быть рассмотрены в качестве отправной точки для проведения масштабной социальной кампании в День Всемирной борьбы со СПИДом, расширяющей потенциал гражданской осознанности и вовлеченности россиян в транзитные, безопасные и общедоступные средства для ранней диагностики", – указывается в тексте письма.

Зубарев также предложил обновить список жизненно необходимых лекарств. В частности, он допускает внесение в него препаратов для выявления и терапии ВИЧ-инфекции.

По информации Роспотребнадзора, сейчас тенденция заражения вирусом наблюдается среди людей активного трудоспособного возраста, преимущественно у россиян 30 – 49 лет (70 процентов). Растет число детей и подростков с ВИЧ.

В январе нынешнего года сообщалось, что министерство здравоохранения России подготовило новый протокол оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Документ устанавливает порядок наблюдения за представителями нескольких возрастных категорий с 15 до 55 лет.

